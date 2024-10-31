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Ağaçlar neden kurur?

Ağaçlar neden kurur?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 14:16
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Parkı'nda faaliyete geçirdiği otomatik sulama sistemi tartışmaları beraberinde getirdi. Uzmanlar, sulama sistemi yüzünden parktaki ağaçların kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.
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Ağaçlar neden kurur?
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