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Ağaçlandırma çalışmaları için geri sayım! Yanan ormanlar ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.09.2021 14:48
Antalya ve Muğla başta olmak üzere geçtiğimiz ay gerçekleşen orman yangınları Türkiye'yi derinden etkilemişti. 10 günden fazla süren yangınlarda kül olan ormanların yenilenmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmalarının ne zaman başlayacağı açıklanırken "Yanan ormanlar ne olacak?" sorusu da cevap buldu.
Ağaçlandırma çalışmaları için geri sayım!
Ağaçlandırma çalışmaları için geri sayım!
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