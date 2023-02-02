02 Şubat 2023, Perşembe
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Afyonkarahisar - Şuhut yolu açılıyor! 22 kilometrelik yolun açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Afyonkarahisar'daki 22 kilometrelik Şuhut yolu, seyahat süresini düşürecek. Bölünmüş yolla yıllık toplam 76,4 milyon TL tasarruf sağlanacak. Yolun hizmete girmesiyle seyahat süresi 12 dakikaya düşecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.