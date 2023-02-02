02 Şubat 2023, Perşembe
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Afyonkarahisar - Şuhut yolu açıldı! Başkan Erdoğan video konferansla katıldı: 2023’te bölünmüş yol 30 bin KM’yi bulacak
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar-Şuhut Yolu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, 2023'te bölünmüş yol uzunluğunun 30 KM'yi bulacağını söyledi. Başkan Erdoğan, “Hamd olsun karayolu yatırımlarında pek az eksiğimizin kaldığı bir döneme kavuştuk. Diğer yollarımızın da kalitesini artırıyoruz. Her yatırımımız gibi yol projelerimizin de ülkemize çok yönlü faydası var.” dedi.