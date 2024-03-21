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Afyonkarahisar için projeleri neler? AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 17:14
Yerel seçimlerde Anadolu'nun nabzını tutmaya devam ediyoruz. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'a projelerini anlattı.
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