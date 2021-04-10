Afrin’deki saldırının perde arkası! Silah arkadaşlarını kurtarmak için şehit oldu

Zeytin Dalı Bölgesi’ne Tel Rıfat'tan yapılan ve iki askerin şehit olduğu saldırıdan bir kahramanlık hikayesi çıktı. İşte canı pahasına yaralı arkadaşını kurtarmaya çalışırken şehit olan askerimizin hikayesi. Yaralı arkadaşını kurtarmak isterken atılan ikinci füzeyle şehit oldu.