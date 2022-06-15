Afrin'deki operasyonun detayları ilk kez A Haber'de! Amanoslara sızma girişimi nasıl önlendi?

Son dakika haberine göre: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristlerin Afrin'de yakalandığını açıkladı. Peki operasyon nasıl yapıldı? Amanoslara sızma girişimi nasıl önlendi? PKK'lı teröristlerin Amanoslar planı nasıl engellendi? Gelişmeleri A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak anlattı.

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