Afrin’de canlı bomba eylemi planlayan 2 kadın terörist yakalandı

Güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç’ten hareketle Aziz üzerinden Afrin’e geleceği bilgisi elde edildi. Ekiplerin yaptığı operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı. Detayları A haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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