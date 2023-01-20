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Afrin'de 5 yılda neler değişti? Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. yılı

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 12:24
5 yıl önce Suriye’nin kuzeyinde terör koridoruna geçit verilmedi. Zeytin Dalı Harekatı ile işgalden kurtartılan kentte huzur hakim. A Haber ekibi, 5 yıl önce PKK/YPG'den kurtarılan Suriye Afrin'de. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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