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Afrika'da Türk gemicilere saldırı! Korsanların talebi ne? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber’de açıkladı

A Haber
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Giriş: 24.01.2021 21:49
Güncelleme:24.01.2021 22:07
Canan Barlas ile Gündem programında Afrika'da Türk gemicilere saldırı olayı masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, kaçırılan Türk personeli için korsanların talebini A Haber’de açıkladı.

Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, dün saat 10.36'da Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları saldırdı.

Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürüldü.

"KORSANLAR 5 MİLYON DOLAR FİDYE İSTİYOR"

Peki korsanların talebi ne? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, kaçırılan Türk personeli için korsanların talebini A Haber'de açıkladı.

Nazif Karaman "Korsanlar yarım saat gemiyi kovalıyorlar. Gemide 19 kişi var. Mürettebat direniyor. Yani kendilerini alı koyması 7 saat sürüyor. Gemidekiler saclarla kapalı bir odaya kilitliyor kendilerini… Korsanlar balyozlarla tam yarım saat bu kapıyı vurarak kırmak istiyorlar. Kapıda 12 milimetrelik bir sac bulunmakta. Sonra kıramayınca taş motoruyla kapıyı kesip bir delik açıyorlar. Oradan içeri giriyorlar. Direkt içeri silahlarla ateş ediyorlar. Bu sırada Azerbaycanlı bir kardeşimiz orada vefat ediyor. Ve diğer kişiler, personel alı konuluyor, korsanlar tarafından götürülüyor. Geriye sadece 3 kişi bırakılıyor. Ve bugün gemi Gabon'da limana ulaştı sağ salim. Oradaki kişiler tedaviye alındı. 15 kişi korsanların elinde, Nijerya'da botlara alınarak bir bölgeye götürüldüler. Güçlü bir kaynağa dayanan iddiaya göre; korsanlar 5 milyon dolar fidye istiyor." dedi.

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