07 Aralık 2022, Çarşamba
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Afrika kültürü Külliye’ye taşındı! Afrika kıtasına ait yerel ürünler sergilendi
Dünya gönüllüler gününde Afrika kıtası adeta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne taşındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen programda Afrika rüzgarı esti. Programda konuşan Emine Erdoğan, Türkiye'nin yıllar önce başlattığı Afrika açılımına vurgu yaptı.