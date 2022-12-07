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Afrika kültürü Külliye’ye taşındı! Afrika kıtasına ait yerel ürünler sergilendi

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Giriş: 07.12.2022 10:52
Dünya gönüllüler gününde Afrika kıtası adeta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne taşındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen programda Afrika rüzgarı esti. Programda konuşan Emine Erdoğan, Türkiye'nin yıllar önce başlattığı Afrika açılımına vurgu yaptı.
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