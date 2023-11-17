AFP’den “baskı altındayız” itirafı

Gazze'de katliamlarını sürdüren katil İsrail uluslararası medyayı da kıskacına aldı. Fransız haber ajansı AFP'nin CEO'su Fabrice Fries, "Hamas'a terör örgütü demediğimiz için baskı altındayız" dedi. Gazze'de bulunan İngiliz muhabir Mark Stone da, "yalnızca İsrail'in istediklerini görüntüleyebiliyoruz" açıklamasını yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN