17 Kasım 2023, Cuma
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AFP’den “baskı altındayız” itirafı
Gazze'de katliamlarını sürdüren katil İsrail uluslararası medyayı da kıskacına aldı. Fransız haber ajansı AFP'nin CEO'su Fabrice Fries, "Hamas'a terör örgütü demediğimiz için baskı altındayız" dedi. Gazze'de bulunan İngiliz muhabir Mark Stone da, "yalnızca İsrail'in istediklerini görüntüleyebiliyoruz" açıklamasını yaptı.