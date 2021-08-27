Afganistan'dan tahliyenin perde arkası! 345 yolcuyu taşıyan ilk uçak geldi, tahliyeler devam edecek

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı. Mehmetçik önce Türk Hava Kuvvetleri’nin askeri uçağıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad’a indi. Oradan ise THY uçağı ile Ankara ve İstanbul'a geldi. Peki tahliye süreci nasıl yönetildi? Tahliyeler devam edecek mi? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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