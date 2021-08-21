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Afganistan'dan kurtarılan İrem hemşire konuştu: Çok korktum ama devletim beni yalnız bırakmadı

İHA
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Giriş: 21.08.2021 10:14
Çalışmak için gittiği Afganistan'da mahsur kalan ve ailesine ulaşarak yardım isteyen 21 yaşındaki hemşire İrem Kahraman, bölgedeki Türk Askeri tarafından kurtarılarak Türkiye'ye getirilmişti. Kırıkkale'de özel bir hastanede iş başı yapan genç kız ilk iş gününde yaşadıklarını anlattı. İrem hemşire, "Sanki arkamdan geliyorlar beni takip ediyorlar gibi geliyor. Kafamı çevirince karşımda Taliban'ı görecekmişim gibi. Çok korktum hem de çok ama devletim benin yalnız bırakmadı. Onların elinden kurtuldum. Şimdi her şeyi unutmak istiyorum. Biz 3 kişi ekip olarak dönebildik ama 5 arkadaşımız hala orada" dedi. Anne ve babası ise "Allah devletimize zeval vermesin. Çok mutluyuz, İrem'i oradan çıkardılar ve getirdiler" diye konuştu.
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