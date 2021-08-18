19 Ağustos 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Afganistan’dan kaçanlar Taliban’ın zulmünü anlattı! 'Kızlarımızı kaçırıyor, karşı geleni öldürüyor'
Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin akabinde Türkiye’ye gelen aileler gördükleri zulmü anlattı.Pervin Azizi başından geçenleri ‘’ Taliban kapılara gelip kadınları 13-18 yaşındaki kızları alıp tecavüz ediyor. Gelmeyen kızları veya ailesini öldürüyor.’’ sözleriyle anlattı.