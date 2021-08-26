Afganistan’dan ilk asker kafilesi döndü! Süreç nasıl işleyecek? Mehmetçik neden döndü?

Afganistan’da görev yapan Mehmetçik Kabil'den dönüyor. İlk asker kafilesini taşıyan uçak 11. 45'te Ankara'daki Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Türk askeri neden döndü? Süreç nasıl işleyecek? Bölgede ne gelişmeler yaşanacak? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un öne çıkan ifadeleri:

Biz her türlü ortamda hukuku başından sonuna kadar savunan geçmişi belli bir devletiz. Biz laflarla sözlerle hareket eden değil kağıt üzerinde akitlerle yol alan ve bu anlaşmalarla yol alan güçlü bir ülkeyiz.

Türkiye NATO kapsamında orada olan ve bölgeden ayrılırken de alnı ak ve hesap verebilecek tek devlet olarak varlık gösterdi ve şu anda aynı sıfatla dönüyor. Biz NATO kapsamında oradaydık ve Doha'da yapılan anlaşma gereği dönmemiz şart.

ABD'nin yapılan anlaşmalara rağmen Türkiye'ye 'Kabil Havalimanı'nı güvenliğini sen al' teklifi çelişki yaratan unsurlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada sakıncayı gördü ve "Libya modeli uygulayabiliriz" açıklaması yaptı. Türk askerinin buradan çekiliyor olması Afganistan'a sırt döndüğümüz anlamına asla gelmiyor.

Biz NATO kapsamında verilen söze uyarak ülkemize dönüyoruz. Bize oradan bir teklif gelirse Türk askeri olarak yeniden orada olabiliriz. Biz muharip amaçlarla orada değildik Afgan halkının 40 yıldır üzerindeki yorgunluğu üzerinden atması için oradayız. "Biz yıkmaya değil yapmaya geldik" mantığıyla hareket ediyoruz.

Şu anda sadece askerimiz geri çekiliyor. Diplomatik ve siyasi ilişkiler hala daha devam ediyor. Eğer bölgeden teklif gelirse Libya modelinde olduğu gibi destek verebiliriz. Buna da şaşılacak bir durum yok. Taliban gerçekten Afganistan ve halk için çalışmak isterse güveneceği bir yol arkadaşı arayacaktır. Bu noktada doğru adres Çin ve Amerika değil Türkiye'dir. Bunun nedeni de tarihi bağlardır.

Türk askerinin orada olması kurulacak bir siyasi iktidarın ardından gerçekleşebilir. Ancak şu anda Afganistan'da böyle bir istikrar ve iktidar yok. Afganistan'ı şu anda kalıcı bir kaos bekliyor. ABD'nin orada bıraktığı bir tortu var ve o hala görevine devam ediyor. Burada beklenen en büyük tehlike iç savaş.

Şu anda Taliban'a karşı bir tepki var ve bu yayılıyor. Eğer şartlar sağlanmaz ve uzlaşmazsa olmazsa Afganistan'ı ilk bekleyen husus bir savaştır. Böylesine bir ortamda Mehmetçik'i bekletmenin bir anlamı yok. Bana göre devletimiz en doğrusunu yaptı.

Provokasyona çok müsait bir coğrafya bizim askerimize yönelik provokatif bir saldırı ülkede iç siyaseti nasıl hareketlendirir siz tahmin edin. İşte bu noktada bir dönüş planı yapıldı ama bu geçici bir plan. Altını çizerek söylüyorum. Şartlar oluştuğu ve Afganistan'da önü görülebilir bir ortam oluştuğu zaman Türkiye hemen aktif sahada varlığını gösterecektir.

Afganistan'da yapılan açıklamalar ile sahadaki durum farklı. Taliban açıklamalarında Kabil'e girmeyeceğini belirtmişti ancak durum çok farklı gelişti. Şehre girip ABD ile iş birliği yapanlara toplu infazlar gerçekleşti. Açıklamalar ve sahada durum çok farklı. Bunlar BM raporları ile de teyit edilen hususlar. Mermi atmadan işgal edilen şehirlerin hepsi bu şekilde etnik girişimlerle alındı. En büyük tehlike ve tehdit bu.

Bölgede hakim olmak isteyen ülkeler var. Taliban'ın kuracağı iktidarın ne kadar kalıcılığı olacağı ciddi şekilde şüpheli. Çünkü tabandaki destek tartışmalı. Bölgede Taliban'ın yüzde 25-30 civarında destek aldığını söylüyorlar.