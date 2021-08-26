Afganistan'dan dönen Mehmetçik çiçeklerle karşılandı

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'da görev yapan Türk askeri ile ilgili "Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir" açıklamasını yaptı. Mehmetçik havalimanında çiçeklerle karşılandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş canlı yayında aktardı.