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Afganistan’da Taliban dönemi | Mehmetçik yurda dönüyor! Bundan sonra süreç nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 27.08.2021 11:20
Güncelleme:27.08.2021 11:25
Taliban’ın Afganistan’da yönetimi almasından sonra Türkiye NATO kapsamında Doha’da yapılan anlaşmalar gereği bölgeden geri dönüyor. Afganistan dost olarak bulunan Mehmetçik yurda geri dönüyor. Taliban havalimanın işletmesini Türkiye’den talep etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da bu talebin olduğunu ancak henüz karar verilmediğini belirtti. Peki Afganistan’dan Taliban dönemi nasıl olacak? Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
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