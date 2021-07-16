Afgan göçmen iddiasına yalanlama! Sınırlarımız nasıl korunuyor?

Afganistan'da yaşanan gelişmeler nedeniyle göçmenlerin kalabalık gruplar halinde kontrolsüz ve kolay bir şekilde Türkiye sınırlarından girdiği iddia edildi. İddialara ilişkin güvenlik kaynakları bir açıklama yaptı. Kaynaklar, söz konusu iddiaların "tamamen gerçek dışı" olduğunu belirtti. Ve bazı fotoğraflar paylaştı.

Son dönemde Afgan göçmenlerin Türkiye sınırından girdiğine ilişkin görüntüler sosyal medya yayınlanmaya başlandı.

Ancak bu görüntüler iddia edildiği gibi Türkiye sınırından değil, İran-Afganisatan-Tacikistan sınırında çekildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı da provokasyon içerikli görüntülerle sınır güvenliğinin olmadığına ilişkin algı oluşturulmak İstendiğini vurguladı.