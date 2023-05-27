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Afetzedelerin seçim heyecanı! 2. turda oy kullanmak için memleketlerine dönüyorlar

A Haber
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Giriş: 27.05.2023 09:32
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden ayrılmak zorunda kalan afetzedeler oy kullanmak için geri dönüyor... Peki deprem bölgesindeki otogarlarda seçim yoğunluğu yaşanıyor mu? Çevre il ve ilçelerden seçmen transferinde son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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