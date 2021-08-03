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Afetzedelerden ‘devlete güven’ mesajı: Şimdiye kadar söz verdiği her şeyi yaptı

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Giriş: 03.08.2021 12:46
Güncelleme:03.08.2021 12:46
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında birçok ev kullanılamaz hale gelirken birçokları da ağır hasar aldı. Afette evi zarar gören vatandaşlardan biri, bir habercinin kendisine yönelttiği ''Köyünüzün yeniden inşa edileceğini düşünüyor musunuz?'' sorusuna, bakın nasıl cevap verdi.
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