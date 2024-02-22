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Afette yıkılan binalarla ilgili davada karar

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 16:08
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Kentte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
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