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Afetle mücadelede ön cephedekiler! Sağlık ordusu depremzedelerle omuz omuza

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Giriş: 13.04.2023 13:05
Takvim yaprakları 6 Şubat'ı gösterirken Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7, 7 ve 7, 6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Hem ekipler hem de gönüllüler depremin ilk anından itibaren enkaz altındakileri kurtarmak için zamanla yarıştı. Depremzedeler için seferber olanların başında da sağlık ekipleri geldi. Arama-kurtarma ekiplerinin ayrılmaz parçaları ilk günden beri görev başında. Peki afetle mücadelede ön cephede yer alanlar bölgede nasıl bir çalışma yürüttü? O anlarda nasıl koordinasyon sağladı? Sağlık ordusu nasıl hareket etti?? İşte sağlık ekiplerinin zorlu ve fedakar mücadelesi….
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