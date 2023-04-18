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Afet sonrası yüzey kırıkları! Göksun'da kilometrelerce yüzey kırığı oluştu, çökmeler oluştu

A Haber
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Giriş: 18.04.2023 15:43
Büyük depremler Kahramanmaraş Göksun ilçesinde yüzey kırığı ve çökmelere neden oldu. O noktadan detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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