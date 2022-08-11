Afet sonrası Türkiye farkı! Almanya sınıfta kaldı

Bir yıl önce bugün Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin yaralarını devlet hızla sardı. Yollar, köprüler ve altyapılar yenilendi. Afetzedeler için modern konutlar ve işyerleri inşa edildi. Aynı tarihlerde Almanya'da yaşanan sel felaketinin izleri ise halen silinemedi. Almanya, sel bölgesine ne bir çivi çaktı ne de halka yardım götürdü.

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