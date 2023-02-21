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Afet sigortası hangi afetleri kapsıyor? Hasar tespit süreci nasıl gerçekleşiyor?

A Haber
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Giriş: 21.02.2023 16:47
Depremler sonrası en çok konuşulan konulardan biri afet ve konut sigortası. Konu hakkında A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek’ konuşan ECB Sigorta ve Reasürans Genel Müdürü Cenk Ecevit, “Bölgede eksperler yoğun şekilde çalışıyor. Yıkıma veya hasara göre derece belirleniyor. Ödemeler gerçekleşmeye başladı." dedi.
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