Afet sigortası hangi afetleri kapsıyor? Hasar tespit süreci nasıl gerçekleşiyor?

Depremler sonrası en çok konuşulan konulardan biri afet ve konut sigortası. Konu hakkında A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek’ konuşan ECB Sigorta ve Reasürans Genel Müdürü Cenk Ecevit, “Bölgede eksperler yoğun şekilde çalışıyor. Yıkıma veya hasara göre derece belirleniyor. Ödemeler gerçekleşmeye başladı." dedi.

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