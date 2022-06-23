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Afet kriminal inceleme birimi hayran bıraktı! Tatbikat için sıraya girdiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2022 10:33
Dünya’nın en iyisi olarak gösterilen Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başbakanlığı, İnterpol’ün düzenlediği 31’inci Afet Mağdurlarını Kimliklendirme Konferansı’nda ülkelerin ilgi odağı olurken son iki yılda ise; 69 ayrı üye ülkenin mahkemelerinden bin 775 şüphelinin kimlik tespiti, parmak izi ve fotoğraf verisi talep etti ve entegrasyon sayesinde terörden aranan 331 şüphelinin yakalanması sağladı. Ayrıca konferansa katılan ülke temsilcileri Afet Kriminal İnceleme birimin başarısından dolayı ortak tatbikat yapmak istediklerini dile getirdi.
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