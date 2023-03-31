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Afet konutları hızla yükseliyor! Köy evleri bayrama yetişiyor

A Haber
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Giriş: 31.03.2023 10:18
Büyük deremler, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yer alan köyü de yerle bir etti. Bölgede taş taş üstünde kalmadı. Bir süredir hummalı bir çalışma vardı Belpınar Mahallesi'nde. Ve neredeyse tamamlandı. Yeni köy evleri, çok yakın bir zamanda depremzedelere teslim edilecek.
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