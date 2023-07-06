Afet konutları hızla yükseliyor! A Haber muhabiri Barış Türel yapımı devam eden konutlara ilişkin son gelişmeleri aktardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası deprem bölgesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. TOKİ'nin bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde öncü rol oynadığını ifade eden Başkan Erdoğan, ekim-kasım ayından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatına başlanacağını söylemişti. A Haber muhabiri Barış Türel, "Asrın Felaketi'nden etkilenen illerden biri olan Malatya'da yapımı devam eden konutlara yönelik son gelişmeleri aktardı.