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Afet konutları hızla yükseliyor! A Haber muhabiri Barış Türel yapımı devam eden konutlara ilişkin son gelişmeleri aktardı

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Giriş: 06.07.2023 02:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası deprem bölgesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. TOKİ'nin bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde öncü rol oynadığını ifade eden Başkan Erdoğan, ekim-kasım ayından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatına başlanacağını söylemişti. A Haber muhabiri Barış Türel, "Asrın Felaketi'nden etkilenen illerden biri olan Malatya'da yapımı devam eden konutlara yönelik son gelişmeleri aktardı.
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