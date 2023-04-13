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Afet konutları hızla yükseliyor! 17 blok ve 399 daireden oluşan konutların yapımı sürüyor

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 15:17
Depremin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 blok ve 399 daireden oluşan deprem konutları hızla  yükseliyor. Son durumu çalışmaları yerinde takip eden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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