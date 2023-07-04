04 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Afet bölgesinde yapılan kalıcı konutlar A Haber drone kamerasında

Afet bölgesinde yapılan kalıcı konutlar A Haber drone kamerasında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2023 15:42
Güncelleme:04.07.2023 15:43
Deprem bölgesinde kalıcı konutların bir bölümü ekim ve kasım aylarında  teslim edilecek. Açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki afet konutlarında son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Gaziantep'ten detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Halıcı konutlar A Haber drone kamerasında!
Halıcı konutlar A Haber drone kamerasında!
HDP’de yerel seçimler öncesi adaylık çıkmazı!
HDP'de yerel seçimler öncesi adaylık çıkmazı!
Başkan Erdoğan’dan önemli kabul
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor
Meteoroloji’den yağış uyarısı!
Meteoroloji'den yağış uyarısı!
15 Temmuz darbecilere “Dur” diyenler!
15 Temmuz darbecilere “Dur” diyenler!
Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi!
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi!
Aşırın sağın ateşi! Fransız isyanı...
Aşırın sağın ateşi! Fransız isyanı...
Fidan’dan İsveç’e Kur’an-ı Kerim tepkisi
Fidan'dan İsveç'e Kur'an-ı Kerim tepkisi
Cenin saldırısının perde arkası!
Cenin saldırısının perde arkası!
Mısır ile yeni dönemin şifreleri
Mısır ile yeni dönemin şifreleri
Gaziantep’te korkutan fabrika yangını!
Gaziantep'te korkutan fabrika yangını!
Daha Fazla Video Göster