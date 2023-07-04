Afet bölgesinde yapılan kalıcı konutlar A Haber drone kamerasında

Deprem bölgesinde kalıcı konutların bir bölümü ekim ve kasım aylarında teslim edilecek. Açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki afet konutlarında son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Gaziantep'ten detayları anlattı.

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