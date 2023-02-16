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Afet bölgesinde yağma tedbiri: İHA'lar havadan denetimde

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2023 10:05
Deprem bölgelerindeki yağma olaylarının önüne geçebilmek adına İHA'lar havalandırıldı. Suçların önüne geçmek amacıyla nöbete çıkan İHA'lar havadan denetim gerçekleştiriyor.
Yağma tedbiri: İHA’lar havadan denetimde
Yağma tedbiri: İHA'lar havadan denetimde
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