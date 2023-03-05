Afet bölgesinde konteynerler kuruluyor! Bölgeye 95 bin 190 konteyner kurulacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem bölgesindeki güncel konteyner sayısıyla ilgili açıklama yaptı. Deprem bölgesine 95 bin 190 konteyner kurulacak. Şu ana kadar kurulan konteynerlerde 45 bin 996 vatandaşımız kalıyor. Detayları Hatay'da bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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