Afet bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor! Teslimat için yoğun mesai

Son dakika haberleri… Afet bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor. Konutların bir bölümü ekim veya kasım aylarında teslim edilecek. Malatya’dan son durumu bölgede bulunan A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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