Afet bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor! Şu ana kadar kaç konut teslim edildi?

Afet bölgesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor ve kalıcı konutlar yükseliyor. Sene sonu teslim edecek konut sayısı 200 bini bulacak. Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim ediliyor. Detayları A Haber muhabir Mehmet Geçgel aktardı.

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