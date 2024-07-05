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Afet bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor! Şu ana kadar kaç konut teslim edildi?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 05.07.2024 10:48
Afet bölgesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor ve kalıcı konutlar yükseliyor. Sene sonu teslim edecek konut sayısı 200 bini bulacak. Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim ediliyor. Detayları A Haber muhabir Mehmet Geçgel aktardı.
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