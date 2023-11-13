Afet bölgesinde kalıcı konut seferberliği! Depremler yıktı devlet yeniden yapıyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, 11 kentte büyük yıkıma yol açtı. Devlet, afetin yaralarının sarmak için seferber oldu. Bölgede depremzedelerin yeni yuvaları inşa ediliyor.

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