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Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan: Acil ihtiyaçları gidermek için 50 milyon TL ödenek sağlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2021 16:48
Başkan Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, yangında yanan yerler için 50 milyon liralık yardım yapılacağını söyledi. Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri, tarım ve zirai borçları da ertelenecek. 1 ay içinde inşasına başlanacak evlerin ise 1 yılda tamamlanması planlanıyor.
Acil ihtiyaçları için 50 milyon TL ödenek
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