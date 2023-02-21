21 Şubat 2023, Salı
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Afet bölgesinde deprem fırtınası! AFAD'dan son dakika flaş açıklamalar
AFAD Afet ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, dün akşam meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, dün akşam merkez üssü Hatay olan iki depremin ardından bölgede 7 bin 242 artçı sarsıntının meydana geldiğini duyurdu. Orhan Tatar ayrıca "Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor. Dün 6.4 büyüklüğündeki deprem Antakya Fay Zonu'ndan kaynaklandı." dedi.