Afet bölgesi Elbistan’da yardımlar dağıtılıyor! Yardım TIR’larının biri gidiyor biri geliyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremin merkezi olan Elbistan’da arama kurtarma çalışmaları devam ederken vatandaşlar için de bölgeye gelen yardımlar dağıtılıyor. O noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Samet Öztay anlattı.

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