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AFAD'ın Adıyaman raporu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2023 15:02
Depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da felaketin boyutu rakamlarla ortaya konuldu. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları aktardı.
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