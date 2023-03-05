AFAD’dan karbonmonoksit uyarısı! Çadır kentte yaşayanlar dikkat

Afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad) Doğu ve Güneydoğu için uyarıda bulundu. Uyarıyı özellikle deprem bölgesinde çadır kentlerde yaşayanlar vatandaşlar için önemli. İşte tüm detaylar…

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