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AFAD’dan briket evlerle ilgili iddiaya yanıt: Projenin her aşaması denetleniyor

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Giriş: 23.07.2022 16:26
İdlib'te inşasına başlanan briket evlerle ilgili ortaya atılan "tarikatçı kuruluşlar para basıyor" iddiası, AFAD tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada, projenin her aşamasının denetlendiğini belirtilerek, "İftiralar üzerinden çıkar elde etmeye çalışanları kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.
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