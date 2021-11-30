30 Kasım 2021, Salı
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AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz'dan lodosta son durum açıklaması
AFAD İstanbul İl Müdürü'nden gelen açıklamada ise, "İstanbul'da lodos nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı" ifadelerine yer verildi. AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz basın karşısına çıktı. İstanbul'daki son bilançoyu açıklayan Yılmaz, "İstanbul'da lodos nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çökmesi yaşanmıştır" şeklinde konuştu.