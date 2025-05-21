AFAD duyurdu: İstanbul’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 23.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem kentin birçok noktasında hissedildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN