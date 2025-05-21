21 Mayıs 2025, Çarşamba
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AFAD duyurdu: İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 23.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem kentin birçok noktasında hissedildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.