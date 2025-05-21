21 Mayıs 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları AFAD duyurdu: İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: İstanbul’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD duyurdu: İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2025 01:32
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 23.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem kentin birçok noktasında hissedildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AFAD duyurdu: İstanbul’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Diyarbakır’da ehliyetsiz sürücü gerginliği
Diyarbakır’da ehliyetsiz sürücü gerginliği
İlim Yayma Ödülleri’nin 4.’sünün lansmanı İstanbul’da yapıldı
İlim Yayma Ödülleri'nin 4.'sünün lansmanı İstanbul'da yapıldı
İmamoğlu’nun kayıp cep telefonu sim kartsız ele geçirildi
İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu sim kartsız ele geçirildi
Ömer Çelik’ten Özel’e sert tepki: Cumhurbaşkanımız Süper Lig’de, Özel amatörde bile değil
Ömer Çelik’ten Özel’e sert tepki: “Cumhurbaşkanımız Süper Lig'de, Özel amatörde bile değil”
Meclis’e uzanan dolandırıcılık: Paranızı öderim ama...
Meclis'e uzanan dolandırıcılık: Paranızı öderim ama...
Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme!
Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme!
Meclis başkanı Kurtulmuş gençlerle buluştu!
Meclis başkanı Kurtulmuş gençlerle buluştu!
Tatil planı yapanlara dolandırıcılık uyarısı!
Tatil planı yapanlara dolandırıcılık uyarısı!
Borsada usulsüzlük operasyonu!
Borsada usulsüzlük operasyonu!
3. dalga operasyon nerelere uzanabilir?
3. dalga operasyon nerelere uzanabilir?
MİT Başkanı Kalın Suriye’de Şara ile görüştü
MİT Başkanı Kalın Suriye’de Şara ile görüştü
Daha Fazla Video Göster