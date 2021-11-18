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AFAD duyurdu! Düzce'de art arda yaşanan depremler korkuttu! Son depremin büyüklüğü belli oldu

İHA
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Giriş: 18.11.2021 08:54
Düzce'de yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. AFAD yaşanan son depreme ilişkin duyuru yaptı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde... Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Düzce'de yaşanan deprem sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.
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