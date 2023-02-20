AFAD Başkanı Yunus Sezer'den flaş açıklamalar

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezer, Artçı sarsıntılar devam ediyor. 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalar var. Vatandaşlarımızın bu binalara girerek eşya taşıması kesinlikle yasak. 1 milyona yakın binada hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Evleri hasar görmüş 864 bin 941 aileye ödeme yapıldı." ifadelerini kullandı.

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