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AFAD Başkanı Yunus Sezer'den flaş açıklamalar

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Giriş: 20.02.2023 13:40
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezer,  Artçı sarsıntılar devam ediyor. 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalar var. Vatandaşlarımızın bu binalara girerek eşya taşıması kesinlikle yasak. 1 milyona yakın binada hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Evleri hasar görmüş 864 bin 941 aileye ödeme yapıldı." ifadelerini kullandı.
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