AFAD Başkanı A Haber'de

Bugün Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlenecek. Tatbikat saat kaçta başlayacak? Ve ne yapılacak? AFAD Başkanı Yunus Sezer, A Haber ekibinden Murat Sekban’a anlattı.