14 Kasım 2022, Pazartesi
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AFAD Başkanı A Haber'de
Bugün Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlenecek. Tatbikat saat kaçta başlayacak? Ve ne yapılacak? AFAD Başkanı Yunus Sezer, A Haber ekibinden Murat Sekban’a anlattı.