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AFAD, Antalya'daki sel afetinin yaralarını sarmak için "Acil Destek Ödemesi" gönderdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 13:30
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da 12-13 Şubat'ta meydana gelen selden kaynaklı zararların telafisi ve acil ihtiyaçların karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Antalya Valiliğine 92 milyon lira Acil Destek Ödemesi gönderildiğini bildirdi.
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