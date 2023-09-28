Adres değişikliği için son üç gün! Yerel seçimi için adres değişikliği için son başvuru 1 Ekim'de

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Yerel Seçimler için adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşların son 3 günü kaldı. Başvuru e-Devlet uygulaması veya nüfus müdürlüklerinden yapılabilecek. Depremden etkilenenler için kolaylık sağlanacak. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan aktardı.

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