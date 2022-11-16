16 Kasım 2022, Çarşamba
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Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Cezası belli oldu
Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararı sonrası Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik yenilen görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Kararda Adnan Oktar 891 yıl hapis cezasına çarptırıldı.